Agenda for commissioners 10-4-2021

The board of county commissioners will meet in a regular business meeting Monday at 9 a.m. in the office of the board of county commissioners.
AGENDA:
- * CALL TO ORDER.
- * MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
- * PURCHASE ORDERS/PAYROLL.
- *
- * MONTHLY FEE REPORTS.
- * TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
- * BLANKET PURCHASE ORDERS.
- * OLD BUSINESS.
- * CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
- * CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENT(S)
- * BURN BAN.
- * OLD/NEW BUSINESS AND/OR PAY ESTIMATE(S) FOR CONSER ROAD PROJECT(S).
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE NOTICE TO SELL COUNTY PROPERTY BY BID #9370 FOR COLEMAN ADDITION, BLOCK 1, PART OF LOT 1.
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE BID NOTICE AND RESOLUTION ADVERTISING TO ACCEPT SEALED BIDS TO CONSTRUCT/CONVERT TANK AND TRACTOR TO BENEFIT BOKOSHE FIRE DEPARTMENT.
- TABLED: MEET WITH COUNTY ASSESSOR GAYLON E. FREEMAN FOR DISCUSSION WITH POSSIBLE ACTION REGARDING CONTRACT WITH DATASCOUT, LLC TO PROVIDE DATA.
- MEET WITH BUDDY FRENCH FOR DISCUSSION REGARDING HOW TAX MONIES ARE BEING SPENT.
- Adjourn