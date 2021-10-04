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News

Agenda for commissioners 10-4-2021

ByCraig Hall

Oct 4, 2021
courthouse



The board of county commissioners will meet in a regular business meeting Monday at 9 a.m. in the office of the board of county commissioners. 

AGENDA:

 

  • * CALL TO ORDER.
  • * MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
  • * PURCHASE ORDERS/PAYROLL.
  • *
  • * MONTHLY FEE REPORTS.
  • * TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
  • * BLANKET PURCHASE ORDERS.
  • * OLD BUSINESS.
  • * CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
  • * CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENT(S)
  • * BURN BAN.
  • * OLD/NEW BUSINESS AND/OR PAY ESTIMATE(S) FOR CONSER ROAD PROJECT(S).
  • CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE NOTICE TO SELL COUNTY PROPERTY BY BID #9370 FOR COLEMAN ADDITION, BLOCK 1, PART OF LOT 1.
  • DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE BID NOTICE AND RESOLUTION ADVERTISING TO ACCEPT SEALED BIDS TO CONSTRUCT/CONVERT TANK AND TRACTOR TO BENEFIT BOKOSHE FIRE DEPARTMENT.
  • TABLED: MEET WITH COUNTY ASSESSOR GAYLON E. FREEMAN FOR DISCUSSION WITH POSSIBLE ACTION REGARDING CONTRACT WITH DATASCOUT, LLC TO PROVIDE DATA.
  • MEET WITH BUDDY FRENCH FOR DISCUSSION REGARDING HOW TAX MONIES ARE BEING SPENT.
  • Adjourn

By Craig Hall

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