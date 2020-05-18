Commissioners’ agenda 5-18-2020

Home 2020 May Commissioners’ agenda 5-18-2020

POTEAU – The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting Monday at 9 a.m. in the office of the board of county commissioners.

AGENDA:

(1.) CALL TO ORDER.

(2.) MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).

(3.) PURCHASE ORDERS/PAYROLL/CLAIMS.

(4.) BONDS.

(5.) MONTHLY FEE REPORTS.

(6.) TRANSFER OF APPROPRIATIONS.

(7.) BLANKET PURCHASE ORDERS.

(8.) OLD BUSINESS.

(9.) CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.

D#2 CIRB-140D(161)RB, JOB 25097(04) BRAZIL CREEK S. OF SH 31

(10.) CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENT(S).

(11.) BURN BAN.

(12.) OLD/NEW BUSINESS FOR CONSER ROAD PROJECTS.

(13.) CERTIFICATE(S) OF COMPLIANCE FOR OMMA BUSINESSES.

(14.) DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION DISPOSING OF A FRIGIDAIRE DEEP FREEZE FROM SUMMERFIELD VFD.

(15.) DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION DISPOSING OF A 1977 FORD PUMPER FROM OCTAVIA VFD.

(16.) REVIEW AND POSSIBLY APPROVE COUNTY HIGHWAY 6-MONTH VENDOR BID LIST.

(17.) PUBLIC COMMENTS.

(18.) ADJOURN.

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Craig Hall

Publisher of Heavener Ledger and the LeFlore County Journal. Enjoys writing, photography, outdoors, sports. Writer, photographer, web publisher in Heavener, Okla.

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