Commissioners’ agenda 5-18-2020

POTEAU – The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting Monday at 9 a.m. in the office of the board of county commissioners.
AGENDA:
(1.) CALL TO ORDER.
(2.) MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
(3.) PURCHASE ORDERS/PAYROLL/CLAIMS.
(4.) BONDS.
(5.) MONTHLY FEE REPORTS.
(6.) TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
(7.) BLANKET PURCHASE ORDERS.
(8.) OLD BUSINESS.
(9.) CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
D#2 CIRB-140D(161)RB, JOB 25097(04) BRAZIL CREEK S. OF SH 31
(10.) CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENT(S).
(11.) BURN BAN.
(12.) OLD/NEW BUSINESS FOR CONSER ROAD PROJECTS.
(13.) CERTIFICATE(S) OF COMPLIANCE FOR OMMA BUSINESSES.
(14.) DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION DISPOSING OF A FRIGIDAIRE DEEP FREEZE FROM SUMMERFIELD VFD.
(15.) DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION DISPOSING OF A 1977 FORD PUMPER FROM OCTAVIA VFD.
(16.) REVIEW AND POSSIBLY APPROVE COUNTY HIGHWAY 6-MONTH VENDOR BID LIST.
(17.) PUBLIC COMMENTS.
(18.) ADJOURN.
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