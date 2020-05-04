Agenda for county commissioners 5-4-2020

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Agenda for county commissioners 5-4-2020

POTEAU – The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting Monday at 9 a.m. in the office of the board of county commissioners.


AGENDA:

 

(1.) CALL TO ORDER.

 

(2.)  MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).

 

(3.) PURCHASE ORDERS/PAYROLL/CLAIMS.

 

(4.) BONDS.

 

(5.) MONTHLY FEE REPORTS.

 

(6.) TRANSFER OF APPROPRIATIONS.

 

(7.) BLANKET PURCHASE ORDERS.

 

(8.) OLD BUSINESS.

 

(9.) CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.

D#2 CIRB-140D(161)RB, JOB 25097(04) BRAZIL CREEK S. OF SH 31

 

(10.) CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENT(S).

 

(11.) BURN BAN.

 

(12.) OLD/NEW BUSINESS FOR CONSER ROAD PROJECTS.

 

(13.) CERTIFICATE(S) OF COMPLIANCE FOR OMMA BUSINESSES.

 

(14.)CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE 2020/2021 FISCAL YEAR DETENTION CONTRACT BETWEEN LEFLORE COUNTY AND SAC & FOX NATION.

 

(15.) DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION DISPOSING OF TWO CATERPILLARMOTOR GRADERS FROM DISTRICT #2 INVENTORY.

 

(16.) OPEN AND POSSIBLY AWARD BID REGARDING PURCHASE AND INSTALLATION OF A SKID UNIT TO BENEFIT HOGEYE FIRE DEPARTMENT.

 

(17.) CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE BID NOTICE AND RESOLUTION REGARDING PURCHASE OF USED RAILROAD TANK CAR(S) BENEFITING DISTRICT #2.

 

(18.) DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE PAY REQUEST #25 AS SUBMITTED BY JoB CONSTRUCTION FOR WORK PERFORMED ON CONSER ROAD PROJECT PHASE II.

 

(19.) OPEN AND POSSIBLY AWARD BID REGARDING PURCHASE/INSTALLATION OF A STORM SIREN BENEFITING MONROE FIRE DEPARTMENT/MONROE COMMUNITY (PARTIAL FUNDING PROVIDED BY 2020 REAP GRANT).

 

(20.) CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE EXTENSIONS OF 2019 KEDDO REAP GRANTS FOR K3017-19 HIGHLINE ROAD AND K3018-19 HORSE RANCH ROAD.

 

(21.) PUBLIC COMMENTS.

 

(22.) ADJOURN.

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About the Author

Craig Hall

Publisher of Heavener Ledger and the LeFlore County Journal. Enjoys writing, photography, outdoors, sports. Writer, photographer, web publisher in Heavener, Okla.

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