Agenda for county commissioners 5-4-2020
POTEAU – The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting Monday at 9 a.m. in the office of the board of county commissioners.
AGENDA:
(1.) CALL TO ORDER.
(2.) MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
(3.) PURCHASE ORDERS/PAYROLL/CLAIMS.
(4.) BONDS.
(5.) MONTHLY FEE REPORTS.
(6.) TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
(7.) BLANKET PURCHASE ORDERS.
(8.) OLD BUSINESS.
(9.) CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
D#2 CIRB-140D(161)RB, JOB 25097(04) BRAZIL CREEK S. OF SH 31
(10.) CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENT(S).
(11.) BURN BAN.
(12.) OLD/NEW BUSINESS FOR CONSER ROAD PROJECTS.
(13.) CERTIFICATE(S) OF COMPLIANCE FOR OMMA BUSINESSES.
(14.)CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE 2020/2021 FISCAL YEAR DETENTION CONTRACT BETWEEN LEFLORE COUNTY AND SAC & FOX NATION.
(15.) DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION DISPOSING OF TWO CATERPILLARMOTOR GRADERS FROM DISTRICT #2 INVENTORY.
(16.) OPEN AND POSSIBLY AWARD BID REGARDING PURCHASE AND INSTALLATION OF A SKID UNIT TO BENEFIT HOGEYE FIRE DEPARTMENT.
(17.) CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE BID NOTICE AND RESOLUTION REGARDING PURCHASE OF USED RAILROAD TANK CAR(S) BENEFITING DISTRICT #2.
(18.) DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE PAY REQUEST #25 AS SUBMITTED BY JoB CONSTRUCTION FOR WORK PERFORMED ON CONSER ROAD PROJECT PHASE II.
(19.) OPEN AND POSSIBLY AWARD BID REGARDING PURCHASE/INSTALLATION OF A STORM SIREN BENEFITING MONROE FIRE DEPARTMENT/MONROE COMMUNITY (PARTIAL FUNDING PROVIDED BY 2020 REAP GRANT).
(20.) CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE EXTENSIONS OF 2019 KEDDO REAP GRANTS FOR K3017-19 HIGHLINE ROAD AND K3018-19 HORSE RANCH ROAD.
(21.) PUBLIC COMMENTS.
(22.) ADJOURN.
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