Agenda for 4-13-2020 county commissioners’ meeting

Home 2020 April Agenda for 4-13-2020 county commissioners’ meeting

POTEAU – The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting Monday at 9 a.m. in the office of the board of county commissioners.

AGENDA:

 

(1.)  CALL TO ORDER.

 

(2.) MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).

 

(3.) PURCHASE ORDERS/PAYROLL/CLAIMS.

 

(4.) BONDS.

 

(5.) MONTHLY FEE REPORTS.

 

(6.) TRANSFER OF APPROPRIATIONS.

 

(7.) BLANKET PURCHASE ORDERS.

 

(8.) OLD BUSINESS.

 

(9.) CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.D#2 CIRB-140D(161)RB, JOB 25097(04) BRAZIL CREEK S. OF SH 31

 

(10.) CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENT(S).

 

(11.) BURN BAN.

 

(12.) OLD/NEW BUSINESS FOR CONSER ROAD PROJECTS.

 

(13.) CERTIFICATE(S) OF COMPLIANCE FOR OMMA BUSINESSES.

 

(14.) OPEN AND POSSIBLY AWARD BID TO PURCHASE A TRUCK BENEFITING LEFLORE VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT.

 

(15.) CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE DISTRICT #2 POCAHONTAS, PEIRCE LOOP AND 290TH STREET CBRI PROGRAMMING RESOLUTION , PROJECT NUMBER 20-CBRI-D2-             RD P050(105).

 

(16.) CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE CLAIM AGAINST AD VALOREM REIMBURSEMENT FUND FOR LOSS OF REVENUE DUE TO EXEMPTION ON MANUFACTURING FACILITIES FOR FY 2018/2019.

 

(17.) PUBLIC COMMENTS.

 

(18.) ADJOURN.

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About the Author

Craig Hall

Publisher of Heavener Ledger and the LeFlore County Journal. Enjoys writing, photography, outdoors, sports. Writer, photographer, web publisher in Heavener, Okla.

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Comments (1)

  1. Donna Bailey :
    reply

    The roads in Leflore Co. Are the worst conditions. Some pot holes are so bad it could damage your vehicle. Needs attention. Taxpayers want to know

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