Agenda for 4-13-2020 county commissioners’ meeting

POTEAU – The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting Monday at 9 a.m. in the office of the board of county commissioners.
AGENDA:
(1.) CALL TO ORDER.
(2.) MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
(3.) PURCHASE ORDERS/PAYROLL/CLAIMS.
(4.) BONDS.
(5.) MONTHLY FEE REPORTS.
(6.) TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
(7.) BLANKET PURCHASE ORDERS.
(8.) OLD BUSINESS.
(9.) CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.D#2 CIRB-140D(161)RB, JOB 25097(04) BRAZIL CREEK S. OF SH 31
(10.) CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENT(S).
(11.) BURN BAN.
(12.) OLD/NEW BUSINESS FOR CONSER ROAD PROJECTS.
(13.) CERTIFICATE(S) OF COMPLIANCE FOR OMMA BUSINESSES.
(14.) OPEN AND POSSIBLY AWARD BID TO PURCHASE A TRUCK BENEFITING LEFLORE VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT.
(15.) CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE DISTRICT #2 POCAHONTAS, PEIRCE LOOP AND 290TH STREET CBRI PROGRAMMING RESOLUTION , PROJECT NUMBER 20-CBRI-D2- RD P050(105).
(16.) CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE CLAIM AGAINST AD VALOREM REIMBURSEMENT FUND FOR LOSS OF REVENUE DUE TO EXEMPTION ON MANUFACTURING FACILITIES FOR FY 2018/2019.
(17.) PUBLIC COMMENTS.
(18.) ADJOURN.
The roads in Leflore Co. Are the worst conditions. Some pot holes are so bad it could damage your vehicle. Needs attention. Taxpayers want to know