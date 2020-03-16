Agenda for commissioners 3-16-2020

Home 2020 March Agenda for commissioners 3-16-2020

POTEAU – The LeFlore County commissioners will hold a regular business meeting Monday at 9 a.m. in the office of the board of county commissioners.

 

AGENDA:

 

(1.) CALL TO ORDER.

 

(2.) MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).

 

(3.) PURCHASE ORDERS/PAYROLL/CLAIMS.

 

(4.) BONDS.

 

(5.) MONTHLY FEE REPORTS.

 

(6.) TRANSFER OF APPROPRIATIONS.

 

(7.) BLANKET PURCHASE ORDERS.

 

(8.) OLD BUSINESS.

 

(9.) CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.   D#2 CIRB-140D(161)RB, JOB 25097(04) BRAZIL CREEK S. OF SH 31

 

(10.) CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENT(S).

 

(11.) BURN BAN.

 

(12.) OLD/NEW BUSINESS FOR CONSER ROAD PROJECTS.

 

(13.) CERTIFICATE(S) OF COMPLIANCE FOR OMMA BUSINESSES.

 

(14.)CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION DISPOSING OF A MAGIC CHEF REFRIGERATOR FROM OSU EXTENSION OFFICE INVENTORY.

 

(15.) DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE CERTIFICATE OF LIABILITY FOR ENDEX INC. OF TULSA.

 

(16.) CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE DISTRICT #3 JOB ROAD CBRI PROJECT #20CBRI-D3-RD-P068(105).

 

(17.)  PUBLIC COMMENTS.

 

(18.) ADJOURN.

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Craig Hall

Publisher of Heavener Ledger and the LeFlore County Journal. Enjoys writing, photography, outdoors, sports. Writer, photographer, web publisher in Heavener, Okla.

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