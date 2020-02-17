Agenda for commissioners 2-18-2020

Home 2020 February Agenda for commissioners 2-18-2020

POTEAU – The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting Tuesday at 9 a.m. in the office of the board of county commissioners.

 

AGENDA:

 

(1.)          *CALL TO ORDER.

 

(2.)          *MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).

 

(3.)          *PURCHASE ORDERS/PAYROLL/CLAIMS.

 

(4.)          *BONDS.

 

(5.)          *MONTHLY FEE REPORTS.

 

(6.)          *TRANSFER OF APPROPRIATIONS.

 

(7.)          *BLANKET PURCHASE ORDERS.

 

(8.)          *OLD BUSINESS.

 

(9.)          *CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.

D#2 CIRB-140D(161)RB, JOB 25097(04) BRAZIL CREEK S. OF SH 31

 

(10.)        *CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENT(S).

 

(11.)        *BURN BAN.

 

(12.)       *OLD/NEW BUSINESS FOR CONSER ROAD PROJECTS.

 

(13.)        *CERTIFICATE(S) OF COMPLIANCE FOR OMMA BUSINESSES.

 

(14.)        *CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION REAPPOINTING HENRY BURRIS  TO THE KIBOIS ACTION FOUNDATION BOARD.

 

(15.)        *DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION WHICH UPDATES SIGNATURES ON  CERTIFICATES OF DEPOSIT AT THE COMMUNITY STATE BANK, FIRST NATIONAL                 BANK of HEAVENER AND SPIRO STATE BANK TO ADD COUNTY TREASURER FIRST                    DEPUTY SHERRI SMITH AND COUNTY CLERK KELLI FORD.

 

(16.)        *DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE BRAZIL CREEK BRIDGE PROJECT APPRAISAL                        WAIVERS AS SUBMITTED BY ACQUISITIONING AGENT CLAY JONES.

 

(17.)        *CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION AND BID NOTICE ADVERTISING                  TO ACCEPT SEALED BIDS RE: PURCHASE OF A NEW TRUCK TO BENEFIT LEFLORE                      VFD.

 

(18.)        *PUBLIC COMMENTS.

 

(19.)        *ADJOURN.

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About the Author

Craig Hall

Publisher of Heavener Ledger and the LeFlore County Journal. Enjoys writing, photography, outdoors, sports. Writer, photographer, web publisher in Heavener, Okla.

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